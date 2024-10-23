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Sivas'ta Amatör Spor Haftası Kapanışı ve Ödül Töreni

Sivas'ta Amatör Spor Haftası Kapanışı ve Ödül Töreni
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Sivas'ta 'Zirvedeki Yiğidolar-3' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında başarılı sporculara ödüller verildi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve milli okçu Mete Gazoz gibi önemli isimler katıldı.

Sivas'ta "Amatör Spor Haftası Kapanış" etkinlikleri kapsamında "Zirvedeki Yiğidolar-3" sloganıyla Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen geceye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, milli okçu Mete Gazoz, il protokolü ve çok sayıda sporcu katıldı.

Programda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Mete Gazoz'un antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik ve Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Doğan Özçelik birer konuşma yaparak dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren sporculara il protokolü tarafından hediye takdim edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise programın onu konuğu olan Mete Gazoz ve antrenörüne de plaket takdim etti.

Kapanışta ise katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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