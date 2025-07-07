Sivas'ın Şampiyon Haltercileri GSB Yaz Spor Okulları Açılışında

Sivas'ın şampiyon haltercileri GSB Yaz Spor Okulları açılış programında bir araya geldi. Şampiyon haltercilere küçük sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ta GSB Yaz Spor Okulları açılış programı gerçekleştirildi. 4 Eylül Spor Vadisi Sentetik Çim Sahada düzenlenen programa katılan Sivaslı başarılı halterciler ilgi odağı oldu.

Başarılı haltercilerden 2024 Paris Olimpiyatları ikincisi, büyükler dünya üçüncüsü ve büyükler Avrupa ikincisi Abdullah Kayapınar, gençlik olimpiyatları ikincisi, gençler dünya şampiyonu ve gençler Avrupa şampiyonu Caner Toptaş, büyükler Avrupa üçüncüsü, gençler dünya şampiyonu ve gençler Avrupa şampiyonu Ahmet Turan Okyay, gençler ve yıldızlar Avrupa ikincisi Mustafa Eliş, antrenörleriyle programa katıldı.

Programa katılan küçük sporcuların ilgi odağı olan halterciler sevenleriyle fotoğraf çektirdiler. - SİVAS