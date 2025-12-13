Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanan Sırp derbisinde Partizan, Kızılyıldız'ı 79-76 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kızılyıldız, maçı önde götürmesine rağmen son çeyrekteki yüksek performansla ev sahibi ekip Partizan maçı kazanmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin 15. haftasındaki Sırp derbisinde gülen taraf Kızılyıldız'ı 79-76 yenen Partizan oldu.

Belgrad Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde bitiren Kızılyıldız, devre arasına da 39-35 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta da maçın kontrolünü elinde tutan Kızılyıldız, son çeyreğe 60-49 önde geçti.

Maçın son çeyreğinde oyun üstünlüğü ele geçiren ev sahip ekip Partizan, 30 sayı bularak maçtan 79-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 25 sayı atan Partizanlı Duane Washington, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kızılyıldız'da Jared Butler ve Jordan Nwora, 20'şer sayıyla oynadı.

Partizan ligde 6. galibiyetini, Kızılyıldız, 6. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
title