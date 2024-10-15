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Şırnaklı Görme Engelli Sporcular Rekor Kırarak Şampiyon Oldu

Şırnaklı Görme Engelli Sporcular Rekor Kırarak Şampiyon Oldu
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, Şırnaklı sporcular rekorlar kırarak şampiyon oldu. Vali Birol Ekici, şampiyonu ziyaret ederek destek sözü verdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8-10 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda rekor dereceler ile şampiyon olan Şırnaklı sporcular, Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8-10 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenen şampiyonada atletizm dalında 400 metre ve 1500 metre branşlarında Mikail Al, gülle ve cirit atma branşlarında ise Ramazan Karaaslan, 257 sporcu arasında rekor kırarak şampiyon oldu. Şırnaklı şampiyonlar, Antrenör Nusra Aslançakır ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Vali Ekici Şırnak'ın engelsiz şampiyonlarına başarılar dileyerek, her zaman kendilerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Birol Ekici Engelliler Atletizm Türkiye Yaşam Spor

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