Şırnaklı Boksörler, Türkiye Şampiyonası'nda Üst Tura Yükseldi

Şırnaklı Boksörler, Türkiye Şampiyonası'nda Üst Tura Yükseldi
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Ağrı'da düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şırnaklı boksörler Ömer Sabaz, Ali Taha Haşimioğlu ve Baran Ülkü, rakiplerini yenerek bir üst tura geçmeyi başardı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 12-19 Mayıs tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şırnaklı 3 sporcu, rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 12-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, Şırnak adına mücadele eden Ömer Sabaz, Ali Taha Haşimioğlu ve Baran Ülkü rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

Ağrı'da düzenlenen ve 58 ilden 428 sporcnun katıldığı şampiyonada Ömer Sabaz 60 kg'da, Ali Taha Haşimioğlu ve Baran Ülkü de 70 kg'da rakiplerini yenerek bir üst tura adını yazdırdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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