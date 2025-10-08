Şırnak'ta Yeni Spor Tesisine İmzalar Atıldı

Şırnak'ın spor altyapısına büyük katkı sağlayacak yeni tesis için geri sayım başladı. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılacak bin 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun ihale süreci tamamlandı, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 273 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilecek proje, 500 gün içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak. 10 dönüm arazi üzerine inşa edilecek salon, 8 bin 580 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste basketbol, jimnastik, halter ve fitness salonlarının yanı sıra antrenman alanları, hakem odaları, tribünler, kafeterya, protokol bölümü, basın toplantı salonu ve fuaye alanları bulunacak. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Murat Çiçek ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Sökmen, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade etti. - ŞIRNAK