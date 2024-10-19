Şırnak'ta Boks Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, milli boksör Nurselen Yalgettekin'in U22 Avrupa Boks Şampiyonası'ndaki final müsabakasını Cizre'de vatandaşlarla birlikte dev ekrandan izledi. Vali Ekici, Yalgettekin'in şampiyonluğu sonrası büyük sevinç yaşadı.

Cizre'de yaşan milli boksör Nurselen Yalgettekin'in, Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynadığı Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakası Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.

Şırnak Valisi Bilal Ekici, Nurselen Yalgettek'in şampiyonluk müsabakasını Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İl ve İlçe Emniyet Müdürü, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yalgettekin'in ailesi ve Cizreli vatandaşlarla birlikte gençlik merkezinde kurulan dev ekrandan izledi.

Müsabaka öncesinde gençlik merkezine gelen Vali Ekici ve beraberindeki protokol üyeleri, Nurselen Yalgettek'in anne-babası ile sohbet etti ve böyle başarılı bir evlat yetiştirdikleri içinde tebrik etti. Yalgettekin'in final maçını büyük bir heyecanla izleyen Vali Ekici, milli dporcunun Avrupa şampiyonu olmasını ayakta alkışladı ve ailesi ile birlikte tebrikleri kabul etti. - ŞIRNAK