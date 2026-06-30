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Şırnak'ta bin 500 kişilik dev spor kompleksi yükseliyor

Şırnak'ta bin 500 kişilik dev spor kompleksi yükseliyor
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Şırnak İl Özel İdaresi tarafından merkez ilçede 9 bin 681 metrekare alana inşa edilen bin 500 kişi kapasiteli modern spor kompleksinin yapımı sürüyor. Tesis, gençlerin fiziki ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak.

Şırnak İl Özel İdaresi, merkez ilçede bin 500 kişi kapasiteli dev bir spor kompleksinin inşasını sürdürüyor. Toplam 9 bin 681 metrekarelik alanda yükselen modern tesis, gençlerin yeni yaşam alanı olacak.

Şırnak'ta gençlerin fiziki ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Şırnak İl Özel İdaresi koordinesinde yapımı devam eden modern spor kompleksi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye hazırlanıyor. İnşaat çalışmaları hız kesmeden devam eden proje, 9 bin 681 metrekarelik geniş bir arazi üzerine kuruluyor. Bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak tesiste, gençlerin spora yönelmesini sağlayacak her türlü detay titizlikle planlandı. Kompleks bünyesinde, takım sporları antrenman alanları, geniş fuaye alanları ve sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel odalar yer alacak. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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