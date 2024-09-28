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Sıra dışı olay! Gözü dönen Jens Lehmann, komşusuna testereyle saldırdı

Sıra dışı olay! Gözü dönen Jens Lehmann, komşusuna testereyle saldırdı
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Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, sorun yaşadığı komşusunun garajına testereyle saldırarak zarar verdi. 54 yaşındaki Lehmann, memleketi Starnberg'teki bir mahkeme tarafından 135 bin euro (5 milyon 148 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

İngilitere Premier Lig takımlarından Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, sıra dışı bir olayla gündeme geldi.

KOMŞUNUN GARAJINA TESTEREYLE SALDIRDI

Bild'de yer alan habere göre; Lehmann, sorun yaşadığı komşusunun garajına zarar verdi. Alman eski eldivenin, temmuz ayında komşusunun garajına bir elektrikli testereyle saldırdığı belirtildi. Lehmann'ın ayrıca bu saldırıyı gerçekleştirdiği esnada görüntülenmemek adına güvenlik kamerasını da kapatmak istediği ancak başarılı olamadığı aktarıldı.

Sıra dışı olay! Komşusuyla tartışan Jens Lehmann, testereyle saldırdıJens Lehmann

135 BİN EURO PARA CEZASI ALDI

54 yaşındaki Lehmann'ın olayın ardından memleketi Starnberg'teki bir mahkeme tarafından başlangıçta 420 bin euro cezaya çarptırıldığı, ancak bu rakamın temyizle 135 bin euroya (5 milyon 148 bin TL) düşürüldüğü öğrenildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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