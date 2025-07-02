Sipay Bodrum FK, Topuk Yaylası'nda Yeni Sezon Hazırlıkları Yapıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Topuk Yaylası'ndaki kampında çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, çeşitli koordinasyon çalışmaları yapıyor.
Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.