Haberler

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: "Belki de bizim için play-off'lar öncesi bu mağlubiyet iyi oldu. Bir kendimize geldik" - SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin: "Bizim için iyi bir bitiriş oldu"

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, ligin son maçı olmasına rağmen rakiplerinin çok disiplinli maç oynadığını ve hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, ligin normal sezonunu tamamladıklarını ve artık play-off'ların olduğunu belirterek "Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, bugün de Amedspor çıktı, onları tebrik ediyoruz. Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Rakibimiz Sarıyer'i de tebrik etmek istiyorum. Lig'in son maçı olmasına rağmen çok disiplinli oynadılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Belki de bizim için play-off'lar öncesi bu mağlubiyet iyi oldu. Bir kendimize geldik. Çünkü perşembe günü çok önemli bir Pendikspor maçımız var." dedi.

Oyunculara çok güvendiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bu arkadaşlar getirdi. Önümüzde 4 maçımız kaldı. Perşembe günü Pendikspor galibiyetiyle inşallah Süper Lig yolunda hedeflediğimiz amaca ulaşacağız. Biraz da dinlendirdiğimiz oyuncular vardı. İnşallah perşembe gününe tam takım hem kalbiyle hem yüreğiyle hem benliğiyle burada gerçek Bodrumspor'u göstereceğiz."

SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Sorumlusu Servet Çetin de dostluk içinde geçen maçta galip geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ligi iyi yerde bitirmek istiyorduk. Geldiğimiz zaman çok kötü durumda aldık ve maksimum puanlar almak istiyorduk. Bugün de dostluk içinde geçen maçı galip gelerek 52 puanla ligi bitirmiş oluyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok zor yerlerden buralara geldik. Bizim için iyi bir bitiriş oldu. Bodrum'a da oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. İyi bir takım, favori adaylarından bir tanesi. Onların da yolları açık olsun inşallah, onlar da başarılı olur."

Kaynak: AA / Ali Ballı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

