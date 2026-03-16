Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Boluspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Gollerin ikisi de Bodrum ekibinin oyuncuları tarafından atıldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)

Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)

Kaynak: AA / Ali Ballı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

Günlerdir gözaltındaydı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Fenerbahçe Osimhen'e masaları yumruklatmış
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu

Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu