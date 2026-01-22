Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
300'den fazla Maccabi Tel Aviv'i destekleyen İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'u çalıştıran milli başantrenörümüz Ergin Ataman'a hakaretlerde bulundu. Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı olay yerinden hızlıca uzaklaştırarak takımla birlikte odasına soyunma götürdü.
- Maccabi Tel Aviv taraftarları, Panathinaikos ile oynanacak EuroLeague maçı öncesinde baş antrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar gerçekleştirdi.
- Panathinaikos Kulübü, 300'den fazla Maccabi taraftarının Ergin Ataman'a ve takıma hakaret ettiğini belirterek bu durumu kınadı.
EuroLeague'de oynanacak Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos mücadelesi öncesinde skandal bir olay yaşandı.
ERGİN ATAMAN'A HAKARET EDİLDİ
Maccabi Tel Aviv'i destekleyen İsrailli taraftarlar tarafından milli başantrenörümüz Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar gerçekleştirildi. Bir grup İsrailli taraftar,Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi Yunan ekibinin salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekleyerek otobüsten inen Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar gerçekleştirdi. Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı olay yerinden hızlıca uzaklaştırarak takımla birlikte odasına soyunma götürdü.
PANATHINAIKOS'TAN KINAMA MESAJI
Panathinaikos Kulübü, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, ''300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos BC AKTOR heyetini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekleyerek, baş antrenörümüz Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler yağdırdı. Bu yapılanı kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.