Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret

EuroLeague'de oynanacak Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos mücadelesi öncesinde skandal bir olay yaşandı.

ERGİN ATAMAN'A HAKARET EDİLDİ

Maccabi Tel Aviv'i destekleyen İsrailli taraftarlar tarafından milli başantrenörümüz Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar gerçekleştirildi. Bir grup İsrailli taraftar,Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi Yunan ekibinin salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekleyerek otobüsten inen Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar gerçekleştirdi. Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı olay yerinden hızlıca uzaklaştırarak takımla birlikte odasına soyunma götürdü.

PANATHINAIKOS'TAN KINAMA MESAJI

Panathinaikos Kulübü, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, ''300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos BC AKTOR heyetini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekleyerek, baş antrenörümüz Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler yağdırdı. Bu yapılanı kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.