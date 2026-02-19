Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE 3 FARKLI KAYBETTİ

Kadıköy'deki mücadelede konuk ekip, 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikadaMorgan Gibbs-White'ın golleriyle net bir üstünlük sağlayarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

TEDESCO'DAN DÖRDÜNCÜ HAKEME SERT TEPKİ

Maçın bitiminin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, büyük bir öfkeyle dördüncü hakem Anojen Kanagasingam'a tepki gösterdi. Özellikle ilk yarıda tartışmalı bir penaltı pozisyonuyla ilgili hakem kararlarını sert şekilde eleştiren Tedesco, maçın son düdüğüyle birlikte saha kenarında uzun süre itirazlarını sürdürdü. Tedesco'nun ağzını kapatarak dördüncü hakeme hararetli şekilde bir şeyler söylediği gözlemlendi.