Sinirden küplere bindi! "Icardi'den Murat Sancak'a ne" diyen Dursun Özbek'ten sert açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi'nin maaşına yönelik söylemlerine sert yanıt verdi. Sancak'ı hedef alan Özbek, "Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den! Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı programda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi'nin maliyetine yönelik sözlerine sert bir şekilde cevap verdi.

"YARIN KULÜBE GELSİN BEN ONA GÖSTEREYİM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın " Galatasaray, Icardi'yi 750 bin euroya getirdi. Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok." sözleri Özbek'i kızdırdı. Dursun Özbek Spor Gecesi programında Sancak'a yanıt vererek, "Galatasaray şeffaf bir kulüp. Murat'ın bu sözlerini yadırgadım. Çok yadırgadım. Ben bir şey söylüyorum, oradan farklı bir şey söylüyor. Bence hoş bir söylem değil, hoş değil. Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den! Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil" dedi.

SANCAK NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı programda Galatasaray'ın Icardi için ödediği maaşın 750 bin euro olarak dile getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Sancak programda, "Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok. Onu geç, onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Onun ne olduğunu açıklamayayım, zor durumda kalmasınlar. 1 milyon 750, 2 milyon 750 bin de verirdim ben kiralama parası. O kadar değil"