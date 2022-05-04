Sinirden gözü dönen kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organını acımasızca tekmeledi
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Ekvador Kadınlar Süper Ligi'nde Leonas del Norte ve Club Nanas arasında oynanan maçta hakemin çaldığı bir düdük sonrası ortalık karıştı. Leonas del Norte forması giyen Shirley Caicedo, karardan memnun olmadığı için önce topu alıp hakeme doğru vurdu, kırmızı kart gören kadın futbolcu sinirini alamayarak erkek hakemin cinsel organına tekme attı. Arkadaşları tarafından güçlükle saha dışına çıkarılan Caicedo için Ekvador Futbol Federasyonu tarihi bir ceza vermeye hazırlanıyor.
Ekvador'da oynanan kadınlar futbol maçında, erkek hakemin cinsel organını tekmeleyen kadın futbolcu ülke gündemine oturdu.
SİNİRDEN GÖZÜ DÖNDÜ
Leonas del Norte ve Club Nanas arasında oynanan maçta bir golü bulunan Shirley Caicedo, bir pozisyonda hakemin verdiği kararı beğenmeyince çileden çıktı. Leonas del Norte forması giyen kadın futbolcu önce topu hakemin üzerine vurdu. Sinirini çıkaramayan Caicedo daha sonra hakemin cinsel organını tekmeledi. Takım arkadaşlarının güçlükle dışarı çıkardığı Caicedo için Ekvador Futbol Federasyonu'nun tarihi bir ceza vermesi bekleniyor.
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