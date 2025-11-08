Haberler

Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Güncelleme:
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında tansfer ettiği Wilfried Singo'ya Premier Lig ekibi Crystal Palace talip oldu. İngiliz ekibi, Singo'yu izlemek için Galatasaray'ın son maçına gözlemci gönderdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında tansfer ettiği Wilfried Singo için sıcak bir gelişme yaşandı.

CRYSTAL PALACE TALİP OLDU

Etkili performansı ve fizik gücüyle beğeni kazanan Singo'ya sürpriz bir talip çıktı.Takvim'in haberine göre, Premier Lig ekibi Crystal Palace, 24 yaşındaki Fildişili oyuncuyu takip etmeye başladı. İngiliz ekibinin, Singo'yu izlemek için Galatasaray'ın son maçına gözlemci gönderdiği belirtildi.

TRANSFER İÇİN ADIM ATABİLİR

Haberde, Crystal Palace yönetiminin, Singo'nun transferi için gelecek haftalarda resmi adım atabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Singo, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
title
