Sinem Serinkan, Manhattan 20 Bridges Swim Parkurunu Tamamladı

AÇIK su yüzücüsü Sinem Serinkan, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Manhattan 20 Bridges Swim parkurunu 11 saat 5 dakikada tamamlayarak Türkiye'yi temsil etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un Manhattan Adası etrafında düzenlenen ve toplam 48,5 kilometrelik parkuru kapsayan Manhattan 20 Bridges Swim organizasyonu gerçekleştirildi. Hudson, Harlem ve East nehirlerinin birleştiği rotada kulaç atan Sinem Serinkan, solo kategoride yarışa katılarak zorlu maratonu başarıyla tamamladı. Türk bayrağını sırtında taşıdığı özel mayosu ile saat 10.45'te suya giren Serinkan, gece saatlerine kadar süren yarışta hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorladı. Organizasyonun resmi listelerine göre bu yılki yarışta Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Serinkan, bu parkuru solo tamamlayan başarılı Türk kadın sporcular arasında yer aldı.

Yarış sonrası duygularını paylaşan Serinkan, "Hayalini kurduğum bir rotaydı. Tek başıma kulaç atmak kadar, iç sesimi bastırmak ve devam etmek de büyük bir mücadeleydi. Türk bayrağını o sularda dalgalandırmak tarif edilemez bir onurdu" dedi.