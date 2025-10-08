Sinem Kökten, Avrupa Şampiyonu Oldu

HOLLANDA'NIN Assen kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Kökten, 9 Top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu.

Turnuvanın başından bu yana üstün bir oyun ortaya koyan Kökten, yarı finalde Finlandiyalı rakibi Riikka Väyrynen'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise İsveçli rakibi Ulrika Andersson'u 6-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı.

10 Top disiplininde de Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, bu başarısıyla çifte zafer elde ederek kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.