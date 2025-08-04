Sındırgı'da Amatör Balık Tutma Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Sındırgı'da Amatör Balık Tutma Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen Amatör Balık Tutma Yarışması, 33 yarışmacının katılımıyla renkli anlara ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, sabah erken saatlerde oltalarını suyla buluşturdu ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Amatör Balık Tutma Yarışması, Çaygören Barajı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma; doğa, spor ve rekabeti bir araya getirdi.

Manisa, İzmir, Bursa, Kocaeli, Denizli, Burdur ve Antalya başta olmak üzere 6 farklı ilden gelen 33 yarışmacı, sabahın erken saatlerinde oltalarını suyla buluşturdu. Yarışma "En Çok Balık Tutan" ve "En Büyük Balığı Yakalayan" olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışma öncesinde katılımcılar için kamp alanı kurulurken kura çekimiyle avlanma noktaları belirlendi. Katılımcılar sabah 05.30 itibariyle baraj gölünde avlanmaya başladı. Etkinliğin düzenini sağlamak ve kurallara uygunluğu denetlemek amacıyla 6 kişilik hakem heyeti görev yaptı. Organizasyon süresince herhangi bir kural ihlali yaşanmadı.

Dereceye giren isimler şöyle sıralandı:

En çok balık tutanlar:

1.Hasan Demir, 2. Abdullah Sütaş, 3. Serdar Bayram, 4. İbrahim Tülek, 5. Kemal Salman

En büyük balığı yakalayanlar:

1.Serdar Bayram, 2. İbrahim Tülek, 3. Onur Biçer, 4. Hasan Demir, 5. Kemal Salman - Ali Türkeş oldu.

Program sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Katılımcılar hem doğayla baş başa vakit geçirme hem de sportif rekabetin keyfini yaşadı.

Yarışmayla ilgili konuşan Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Furkan Kocabaş, organizasyona ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğin temsili olan bu tarz yarışmaların devamını getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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