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Sindelhöyük Yıldızspor, Sümerspor'u 3-2 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Sindelhöyük Yıldızspor, Sümerspor'u 3-2 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor
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Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Sindelhöyük Yıldızspor, Develi İlçe Stadı'nda Sümerspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Goller Kürşat Kağan Yıldırım ve Emre Duru'dan geldi.

Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu ekiplerinden Sindelhöyük Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Sümerspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Yasin Emre Ceylan, Furkan Koç

Sindelhöyük Yıldızspor: Vefa Tekir, Necati Gülce (Ahmet Yıldırım dk. 60), Mustafa Yıldır, Seyit Sevinti, Emre Durdu, Hamdi Ağaya (Hasan Çetin dk. 64), Ahmet Kulpaklı, Rıdvan Gülce, Alper Gürkçü, Kürşat Kağan Yıldırım ( Raşit Yılmaz dk. 72), Yunus Emre Özkara

Sümerspor: Abdullah Çakmak, Hüseyin İşçi (Yusuf Dalgar dk. 66), Mustafa Odabaşı, Ekrem Ölmez, Okan Cihan, Sami Genel, Bekir Böke, Batuhan Başkurt, Ferhat Toktay, Arda Ural, Murat Duygun

Goller: Kürşat Kağan Yıldırım (dk. 15), Emre Duru (dk. 45, 51) (Sindelhöyük Yıldızspor), Bekir Böke (dk. 25, 80) (Sümerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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