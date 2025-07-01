Sindelhöyük Yıldızspor, 2. Amatör Küme Şampiyonu

Sindelhöyük Yıldızspor, 2. Amatör Küme Şampiyonu
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Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Sindelhöyük Yıldızspor, normal süresi 2-2 biten maçta Mahrumlarspor'u penaltılarla 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Sindelhöyük Yıldızspor normal süresinde 2-2 biten karşılaşmada rakibi Mahrumlarspor'u penaltı atışları sonunda 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cenk Uluçınar, Burhan Taşpınar, Hamza Yıldız

Mahrumlarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Engin Üçel, D. Orhan Taştan, Memduh Çiftçi, Emin Sezer, Ünal Narinç, Enbiya Kurtuluş, A. Rahim Çopur (Nathan dk. 80), Rıdvan Dökmeci, Hüseyin Saltık, H. İbrahim Arslan

Sindelhöyük Yıldızspor: Vefa Tekir, Necati Gülce (Dk. 90+1 Selim), Mustafa Yıldır, Seyit Sevinti, Yunus Emre Özkara, Hamdi Ağaya, Hasan Çetin (Dk. 70 Murat), Rıdvan Gülce, Alper Gürkçü, Emre Duru, Kürşat K. Yıldırım

Goller: Halil İbrahim Arslan (dk. 32) Hüseyin Saltık (dk. 51) (Mahrumlarspor), Rıdvan Gülce (dk. 42), Yunus Emre Özkara (dk. 83)(Sindelhöyük Yıldızspor)

Gol olan penaltılar: Emin Sezer, Duğhan Orhan Taştan, Rıdvan Dökmeci (Mahrumlarspor), Seyit Sevinti, Alper Gürkçü, Yunus Emre Özkara, Rıdvan Gülce (Sindelhöyük Yıldızspor)

Kaçan penaltılar: Enbiya Kurtuluş, Halil İbrahim Arslan (Mahrumlarspor), Selim Kılıç (Sindelhöyük Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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