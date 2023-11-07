Sinan Engin, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun görevden alınacağını iddia etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin düzenleteceği basın toplantısı öncesi yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında bomba bir iddiada bulundu.

"SADECE HİSSİMİ SÖYLÜYORUM"

Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şey yok, aldığım bir şey de yok. Sadece hissimi söylüyorum, Ahmet İbanoğlu arkadaşımı görevden alabilir." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ KAMERA KARŞISINA ÇIKACAK

TFF Başkanı Büyükekşi'nin bugün 12.30'da düzenleyeceği basın toplantısında MHK ve hakemlerle ilgili eleştiri ve iddialara cevap vermesi bekleniyor.