Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kaleci transferini açıkladı
Spor yorumcusu Sinan Engin, kaleci transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni file bekçisini açıkladı. Sinan Engin yaptığı açıklamada, ''Bonservis bedeli yüksek olduğu için Başkan Dursun Özbek bir süre frene bastı. Ancak şu anda en güçlü aday Ederson. Galatasaray parayı gözden çıkaracak ve bu transferi bitirecek'' dedi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kalecisine dair açıklamalar yaptı.

''EN GÜÇLÜ ADAY EDERSON''

Galatasaray'ın Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için baskısını sürdürdüğünü ifade eden Sinan Engin, ''Bonservis bedeli yüksek olduğu için Başkan Dursun Özbek bir süre frene bastı. Ancak şu anda yeniden gaza basarak en güçlü aday Ederson. Galatasaray parayı gözden çıkaracak ve bu transferi bitirecek.'' dedi.

BARIŞ ALPER'E REKOR TEKLİF

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan gelen teklifi de açıklayan Sinan Engin, ''Birinci ağızdan aldığım bilgiye göre Barış Alper için 30 milyon euro'nun üzerinde bir teklif var.'' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
