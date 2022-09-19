Sinan Engin, FETÖ firarisi Hakan Şükür'e Fatih Terim belgeselinde yer verilmemesine tepki gösterdi

Fatih Terim'in kariyerini konu alan "TERİM" belgeselinde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yer almamasına ünlü yorumcu Sinan Engin tepki gösterdi. İki isme belgeselde yer verilmesi gerektiğini savunan Engin yaptığı açıklamada, "Bu devletin kendi sorunu arkadaş. Ben burada söylüyorum. Bu adam goller atmış, tarihe adını yazdırmış. Adı olabilirdi bence. Yarın bir gün gelsin o da Türkiye'ye versin hesabını." dedi.

Netflix'in yayınladığı Fatih Terim belgeseli "TERİM"de FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yer almaması dikkat çekmişti. Konuya ilişkin Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Sinan Engin ve Ertem Şener değerlendirmelerde bulundu.

"BU DEVLETİN KENDİ SORUNU"

Sinan Engin konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bazı şeylere takılmam. Ben o futbolcuların gollerini ve yaptıklarını belgeselde verirdim. Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, adı geçmiyor. Şu an ne yapmış, neredeymiş, firardaymış bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu devletin kendi sorunu arkadaş. Ben burada söylüyorum. Bu adam goller atmış, tarihe adını yazdırmış. Adı olabilirdi bence. Yarın bir gün gelsin o da Türkiye'ye versin hesabını. Herkes veriyor hesabını. O da gelsin versin. Fatih Terim veya belgeseli yapanlar herhalde tepki alırız diye kullanmadılar. Dediğim gibi bunları yok edemezsin. O da gelecek eğer varsa suçu yargılanacak veya cezasını çekecek. Ben futbol adamıyım arkadaş beni ilgilendirmiyor başka ne yaptığı." dedi.

"GOLLER BENCE DE VERİLMELİ"

Programın moderatörü Ertem Şener ise "Hakan Şükür'ün futbolculuk döneminde attığı goller bence de verilmeli. Hertha Berlin, Leeds United maçı ve daha birçok maç Hakan Şükür'ün tarihe geçtiği maçlar. Futbolculuk dönemindeki Hakan Şükür silinemez." ifadelerini kullandı.