2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler kayak kros kategorisinde İtalyan sporcu Simone Deromedis altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Gümüş madalya Federico Tomasoni'ye, bronz madalya ise Alex Fiva'ya gitti.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde serbest stil kayak erkekler kayak kros müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Bu kategoride Simone Deromedis, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer İtalyan Federico Tomasoni gümüş, İsviçreli Alex Fiva ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
