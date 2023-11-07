Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu
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Kütahya'da düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Genç-A Kızlar il birinciliği müsabakalarında Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi voleybol takımı il şampiyonu oldu. 31 Ekim- 6 Kasım tarihler arasında yapılan Genç-A Kızlar voleybol müsabakalarını namağlup tamamlayan Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Genç Kızlar voleybol takımı bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Kütahya'da düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Genç-A Kızlar il birinciliği müsabakalarında Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi voleybol takımı il şampiyonu oldu.
31 Ekim- 6 Kasım tarihler arasında yapılan Genç-A Kızlar voleybol müsabakalarını namağlup tamamlayan Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Genç Kızlar voleybol takımı bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - KÜTAHYA