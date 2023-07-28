Simav İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Gençlik Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen, KYK Manevi Danışmanı Emin Dönmez, Din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Simav Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen'in organize ettiği Demirciköy halı sahasında yapılmaya başlanan turnuvanın açılışına İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Gençlik Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen, KYK Manevi Danışmanı Emin Dönmez, Din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Müsabakaların hakemi Mustafa Esen'in ilk düdüğünün ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin başlama vuruşu ile başlayan turnuvaya 11 takım iştirak etti. - KÜTAHYA