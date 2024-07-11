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Sıla Medine Kavurat Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Sivas'ta düzenlenen Sıla Medine Kavurat Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin katıldı.

Sivas'ta başlayan Sıla Medine Kavurat Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Sıla Medine Kavurat Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 71 ilden, 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda salı günü başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten'e ve il protokolüne plaket takdim etti. Vali Yardımcısı Keten ile Müdür Tunç, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Şahin Gençlik Türkiye Sivas Spor Spor Güncel Haberler

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