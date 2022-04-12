Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı çıkışı! Ahmet Ağaoğlu, "Sıkıntı yaşanır" diyerek TFF'ye çağrı yaptı

Gündemdeki birçok sorunun masaya yatırıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yabancı sayısı ve yeni spor yasasıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin taleplerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BENZER BİR YASA İLE FUTBOLUN YÖNETİLDİĞİ BİR BAŞKA ÜLKE YOK"

"Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. Yaklaşık 3 gün önce endişelerimizi hem Kulüpler Birliği sitesinden hem de kulüplerin resmi sitesinden görüşlerimizi belirtmiştik. Bununla ilgili detayı görüş alış verişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması yaşayacağımızın sıkıntıların kat be kat artması. 4 Kulüp Başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok.

"KULÜPLER SIKINTI YAŞAR"

Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemde. Sıklıkla federasyon ile paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. Tamamen kaldırılması değil, bir sene daha 8+3'ün devam etmesi, bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan oyuncular var. Kulüpler sıkıntı yaşar. Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz, alacağı tüm ücretleri ödemek zorunda kalırsınız.

"YASAL YETKİ VE SORUMLULUK TFF'DE"

Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz.

"TFF BAŞKANI OLMAK GİBİ NİYETLERİ YOK"

TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi bugün toplantıdaydı. Onların görüşlerini paylaşıyorum; benimle aynı görüşteler. TFF Başkanı olmak gibi niyetleri yok. Ahmet Nur Çebi, 'Beşiktaş'a karşı sorumluluklarım var. Asla bırakıp, TFF'nin başına geçmek gibi düşüncem yok' dedi. Aynı sözleri Göksel Gümüşdağ da söyledi. Yeni isimlerin aranmasında yarar var."

Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK — Haberler (@Haberler) April 11, 2022

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