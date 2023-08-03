Temmuz ayında düzenlenen ulusal turnuvalarda başarılı olan Siirtli sporcular, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Kısacık tarafından ödüllendirildi.

Temmuz ayında düzenlenen ulusal turnuvalarda yarışan Siirtli sporcular, madalyalarla döndü. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Kısacık, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ulusal düzeyde başarılı olan sporcular, Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdür Vekili Aydın Özev ve antrenörleri ile beraber Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ile bir araya geldi.

Kısacık,17-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Büyükler Görme Engelliler Şampiyonası'nda birinci olan Abdurrahim Özalp, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası Genç Erkekler takım halinde Türkiye ikincisi olan Yusuf Batur, Zekeriya Tuncar, Ferhat Benek, Melih Çılgın, 15 Temmuz 2023 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta düzenlenen U20 Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Edanur Oysal, 18-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında İzmir de düzenlenen Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Doğan Kara, aynı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Yılmaz, 15-23 Temmuz tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Ali Özgür, 17-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U11-U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Damla Beyan ile tek tek ilgilenerek başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Buluşmada, Spor Hizmetleri Müdürü Tufan Olğaç, Spor Şube Müdürü Levent Obuz, Personel ve Tahakkuk Şube Müdürü Ramazan Şahin de hazır bulundu. - SİİRT