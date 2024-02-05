Siirt Valiliği'nden 19 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Siirt Valiliği tarafından, 19 amatör spor kulübüne malzeme desteği yapıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 19 amatör spor kulübüne, bir milyon 37 bin TL değerinde spor malzemeleri törenle dağıtıldı.

Vali Kızılkaya, şehrin spor camiasının daha da güçlenmesine ve genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla amatör kulüplere, spora ve sporculara yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Siirt İl Özel İdare Eğitim ve Spor Tesislerinde yapılan malzeme dağıtım törenine Vali Kızılkaya'ya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzulah Canpolat, Siirt ASKF Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı ile spor kulüplerinin sporcu, yönetici ve antrenörleri katıldı. - SİİRT