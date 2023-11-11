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Siirt Üniversitesi Öğrencisi Abdullah Toprak Türk Dünyası Üniversiteler Spor Oyunları'nda Şampiyon Oldu

Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Dünyası Üniversiteler Spor Oyunları'nda 72 kilogramda mücadele eden Siirt Üniversitesi öğretmenlik bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdullah Toprak, şampiyon oldu. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, öğrenciyle gurur duyduklarını ve başarılarının devamını diledi.