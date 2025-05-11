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Siirt'te Olaylı Maç: Gelecek Siirt 56 Spor 1-0 Mağlup Oldu

Siirt'te Olaylı Maç: Gelecek Siirt 56 Spor 1-0 Mağlup Oldu
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Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan Gelecek Siirt 56 Spor ve Kurtalanspor arasındaki Bölgesel Amatör Lig Play-off maçı sırasında çıkan kavgalar nedeniyle güvenlik güçleri olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Maçta Kurtalanspor, 1-0'lık skorla galip gelerek ligde kalmayı başardı.

- Siirt'te olaylı maç

SİİRT - Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-off maçında olaylar çıktı.

Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaylara müdahale etti. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç sonucuyla birlikte Kurtalanspor, Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT MAĞAT - Spor
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