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Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü

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Siirt'te düzenlenen fener alayı yürüyüşü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan yürüyüşe birçok vatandaş katıldı ve şehir meşaleler ve Türk bayraklarıyla aydınlandı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı yürüyüşü ile kutlandı.

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği fener alayı yürüyüşü, 7'den 70'e birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne onlarca kişi, Güres Caddesi boyunca yürüyerek meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlattı. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredekilerin de alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, birçok Siirtli katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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