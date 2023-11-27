Siirt Belediyesi Gençleri Spora Teşvik Ediyor

Siirt Belediyesi, Gezici Spor Etkinliği Projesi çerçevesinde okullarda gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetlere devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan Gezici Spor Arabası, öğrencileri çeşitli spor faaliyetleriyle buluşturuyor.

Siirt Belediyesi, Gezici Spor Etkinliği Projesi çerçevesinde okullarda, gençleri spor yapmaya özendirmeyi sosyal ve sportif gelişimlerini destekleyen faaliyetlere devam ediyor.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kurulan Gezici Spor Arabası okulları tek tek dolaşarak, öğrencileri ata sporu olan okçuluk, dart, masa tenisi, mini golf, sihirli labirent, denge kulesi gibi spor faaliyetleri ile buluşturuyor. Etkinlik, tüm okullarda devam edeceği belirtildi. - SİİRT