Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu.

SIDIKI CHERIF GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı. Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.

PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Sidiki Cherif'in değeri, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekmişti.