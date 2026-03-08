Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin genç golcüsü Sidiki Cherif, son üç maçta üst üste goller bularak formunu sürdürdü. 19 yaşındaki Cherif, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı.
SIDIKI CHERIF GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı. Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.
PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Sidiki Cherif'in değeri, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekmişti.