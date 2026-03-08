Haberler

Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı

Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında 90+5. dakikada attığı golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Cherif, son 8 günde çıktığı 3 maçta 3 gol atarak formda olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe'nin Fransız forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında kaydettiği golle ligde 2. golüne ulaşırken, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin forveti Sidiki Cherif de 1 gole imza attı. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı. 19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi