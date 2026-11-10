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Short Track Genç Dünya Kupası'nda Türk patenciler kişisel rekorlarla göz doldurdu

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Short Track Genç Dünya Kupası'nda Türk patenciler kişisel rekorlarla göz doldurdu
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Bormio'da düzenlenen Short Track Genç Dünya Kupası 1'de Türk milli sporcular peş peşe kişisel rekorlar kırdı. Berat Efe Dal 1000 metrede çeyrek finale, Muhammed Doğukan Erdoğan 1500 metrede yarı finale yükseldi; 2000 metre karışık bayrak takımı Final B'de yarıştı.

İtalya'nın Bormio şehrinde düzenlenen Short Track Genç Dünya Kupası 1'de sahne alan Türk milli sporcular, ortaya koydukları tarihi performanslar ve peş peşe kırdıkları kişisel rekorlarla göz doldurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı patenciler zorlu rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. Erkekler kategorisinde milli sporcu Berat Efe Dal, 1000 metre mesafesinde gösterdiği üstün performansla çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Bir diğer milli sporcu Muhammed Doğukan Erdoğan ise 1500 metre mesafesinde yarı finale kadar tırmanarak kürsü mücadelesi verdi. Takım yarışlarında da sahne alan 2000 metre Karışık Bayrak Takımımız, organizasyonu Final B'de yarışarak başarıyla tamamladı.

Kişisel rekorlar üst üste geldi

Şampiyonada en dikkat çekici detay ise milli sporcuların kendi en iyi sürelerini (personal best) geride bırakması oldu. İtalya buzunda adeta rüzgar gibi esen ay-yıldızlı ekipte şu dereceler elde edildi: "Muhammed Doğukan Erdoğan: 1000 metrede 1: 29.446, 1500 metrede 2: 18.709, Efsa Polat: 1000 metrede 1: 35.817, Elzem Taş: 1000 metrede 1: 35.920, Elif Doğa Derin: 1000 metrede 1: 38.507, Sude Naz Kahraman: 1000 metrede 1: 39.264, Mertcan Tayğar: 1000 metrede 1: 31.463, Yusuf Can Bozdağ: 1000 metrede 1: 34.316 ve Berat Efe Dal: 500 metrede 42.486"

Gözler Genç Dünya Kupası 2'ye çevrildi

Kariyerlerinde ilk kez Genç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme gururu yaşayan Muhammed Doğukan Erdoğan, Mertcan Tayğar, Yusuf Can Bozdağ, Elzem Taş, Sude Naz Kahraman, Elif Doğa Derin ve Efsa Polat, sergiledikleri mücadele ile otoritelerden tam not aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, genç sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, 12 - 14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç Dünya Kupası 2 organizasyonu öncesinde milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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