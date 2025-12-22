Haberler

Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi

Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi
Güncelleme:
RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. Özbek futbolcu, bu golle birlikte gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu geride bırakarak zirvede tek başına yer aldı.

  • Eldor Shomurodov, Trendyol Süper Lig'de 12 gol atarak gol krallığında zirvede yer alıyor.
  • Shomurodov, bu sezon 10 farklı takıma karşı gol attı ve Antalyaspor'a karşı 2 gol kaydetti.
  • Shomurodov, Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında birer asist yaptı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gaziantep Fk'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 21. dakikasında takımının ilk golünü atan Eldor Shomurodov, ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE YER ALIYOR

Özbek futbolcu, Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvenin tek sahibi oldu. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

3 DE ASİSTİ VAR

Shomurodov ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 1'er kez asist katkısı yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
