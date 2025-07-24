Shakhtar Donetsk maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu yanında yangın çıktı

Shakhtar Donetsk maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu yanında yangın çıktı
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Shakhtar Donetsk maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu yanında yangın çıktı
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Shakhtar Donetsk maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu'nun etrafında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesine müdahale etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesinde stat yakınında yangın çıktı.

YANGIN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Stadın hemen yakınındaki bir bölgede nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler ve dumanlar hızlı bir şekilde yükselirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

BÜYÜK PANİK YARATTI

Bu akşam Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta stadın hemen yanında çıkan yangın büyük panik yarattı. Karşılaşmanın oynanmaması için hiçbir engelin bulunmadığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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