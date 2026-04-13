LNZ Cherkasy-Shakhtar Donetsk maçında hava saldırısı alarmı

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in deplasmanda LNZ Cherkasy ile oynadığı maç, hava saldırısı alarmı nedeniyle 45 dakika gecikmeli başladı ve 2-2 berabere sonuçlandı. Shakhtar, bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in deplasmanda LNZ Cherkasy ile oynadığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle kesintiye uğradı.

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren LNZ Cherkasy ile Shakhtar Donetsk, başkent Kiev'in güneyindeki Cherkasy kentinde karşı karşıya geldi.

Cherkasy Arena'da oynanan ve hava saldırısı alarmı nedeniyle ikinci yarısı 45 dakika geç başlayan maç, 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
