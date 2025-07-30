Shakhtar Donetsk Beşiktaş Maçı İçin Son Antrenmanını Yaptı

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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Polonya'nın Krakow kentinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk, maç öncesi son antrenmanını Reymana Stadı'nda gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Polonya'nın Krakow kentinde Beşiktaş'ı konuk edecek Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki idmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde Ukrayna ekibi, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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