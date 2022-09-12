Sezonun ilk mağlubiyeti sonrası Beşiktaş cephesi taş üstünde taş bırakmadı: Sorunu var

Başakşehir'e 1-0 kaybeden ve namağlup unvanını kaptıran Beşiktaş'ta 2. Başkan Engin Baltacı karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu.

"HERKES İÇİN KOŞULLAR AYNI OLMALI"

Halil Umut Meler'i eleştiren Baltacı, "Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için koşullar aynı olmalı. Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var." dedi.

Engin Baltacı'nın açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYONLUKTAN EMİNİZ"

"Sahadaki tahrikkar davranışlara karşı tribünlerimiz takımı en iyi şekilde destekledi. Onlara teşekkür derim. Maç sonu takımı alkışladılar. Beşiktaş seyircisi bu anlamda örnektir. Taraftar, yönetim şampiyonluktan emin. Yaratılmaya çalışılan bütün olumsuzluklara rağmen Beşiktaş taraftarı takımının şampiyon olacağından emin. Ben, yönetici arkadaşlarım ve başkanımız da emin.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

PFDK hukuksuz bir kararından sonra, Tahkim'in savunmayı dinlemeyen bir tutumundan sonra üç aydır görev almamış hakem atandı. Bunlar kim yararlanıyor diye sordum ve sorunun cevabı alınmış oldu. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı bir art niyeti var gibi hissetmeye başladı. Bu gerilim oyunlarını sahada bozacağız. Biz şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz ve camiamızın da inanmasını istiyoruz."