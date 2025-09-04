Sezonun ilk derbisi Galatasaray MCT Technic'in

Haberler

Galatasaray MCT Technic, Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic, 18'incisi düzenlenen Baturalp Tübad Turnuva'sındaki ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

İLK DEVREYE FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu Fenerbahçe 22-21 önde kapatırken, devreye de 48-43 önde girdi.

SON SÖZÜ GALATASARAY SÖYLEDİ

Devreden sonra oyunda toparlanan Galatasaray, 14 sayı farkla üçüncü periyodu 75-61 önde tamamladı. Son periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan Galatasaray, parkeden 91-82 galip ayrıldı.

