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Seyrantepespor Süper Amatör Küme'ye Yükseldi

Seyrantepespor Süper Amatör Küme'ye Yükseldi
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Seyrantepespor, Salihli'deki final maçında rakibi Salihli 45 FK'yı 1-0 yenerek Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Oğuz Saltık'ın attığı golle şampiyonluğa ulaşan ekip, büyük bir sevinç yaşadı.

Salihli'de İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan final maçında rakibi Salihli 45 FK'yı 1-0'lık sonuçla geçen Seyrantepespor, Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 1. Amatör Lig Salihli Grubu'nda şampiyonluk maçında Seyrantepespor ve Salihli 45 FK, Salihli'de İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda karşı karşıya geldi. Final maçında rakibini 1-0 mağlup eden Seyrantepespor, şampiyonluğunu ilan edip, adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Seyrantepespor'u, hem galibiyet hem de Süper Amatör Küme'ye taşıyan tek golü ise Oğuz Saltık attı.

Şampiyonluk kupasını alan Seyrantespor'lu futbolcular büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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