Seymen Berke Nergiz, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Dünya 3.'sü Oldu

Seymen Berke Nergiz, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Dünya 3.'sü Oldu
Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Seymen Berke Nergiz, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında dünya 3.'sü olarak önemli bir başarı elde etti ve bronz madalya kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Seymen Berke Nergiz, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) güreş branşında dünya 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, gösterdiği üstün performansla dünya 3.'sü olan Düzce Üniversitesi öğrencisi Seymen Berke Nergiz, bronz madalya sevinci yaşayarak Düzce Üniversitesi'ni ve ülkemizi gururlandırdı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, emeği geçen antrenörlerine, ailesine ve tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haber YorumlarıAlmila Banu:

