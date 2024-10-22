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Şeyma Düztaş, U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa İkincisi Oldu

Şeyma Düztaş, U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa İkincisi Oldu
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Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Şeyma Düztaş, +81 kg'da Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Yaren Düztaş da çeyrek finale kadar yükseldi.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde 08-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil eden Şeyma Düztaş +81 kg'da Avrupa ikincisi oldu.

Muğla Boks Spor kulübü adına 79 kilogramda Yaren Düztaş ve +81 kilogramda Şeyma Düztaş U22 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanmıştı. Yaren Düztaş çeyrek finale kadar çıkma başarısı elde ederken, Şeyma Düztaş final maçına çıkarak Avrupa 2'si oldu.

Muğla boks spor kulübü yönetimi şampiyon kızları tebrik ederek ilerleyen süreçte olimpiyatlarda yarışacaklarını ve Türk Milli Takımını ve Muğla'yı olimpiyat oyunlarında temsil edeceklerine inandıklarını açıkladılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Sofya Yaşam Spor

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