Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, takımını ikinci kez izlemek için İstanbul'a geldi. Mansur, en son 13 yıl önce takımının maçını yerinde takip etmişti.

Manchester City'nin sahibi ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur, City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da.

13 YIL ÖNCE İZLEMİŞTİ

2008'de satın aldığı Manchester City'nin tek maçını Ağustos 2010'da Liverpool ile Abu Dabi'deki gösteri maçında izleyen Mansur, 13 yıl sonra bir karşılaşmayı izleyecek.

3-0 KAZANDILAR

Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı.

ŞEYH MANSUR KİMDİR?

Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan (d. 1970), Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Abu Dabi Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid en-Nehyan'ın kardeşidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Mansur ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir. Manchester City Futbol Kulübü'nün sahibidir. Kişisel servetinin 30 milyar doların üstünde olduğu ifade ediliyor.