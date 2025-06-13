Şevval İlayda Tarhan, Münih'te 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu

Almanya'nın Münih kentindeki ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, olimpiyat madalyalı Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında attığı 579 puanla 8 sporcunun yarıştığı finale adını yazdırdı.

Milli atıcı, finalde 200.9 puanla 4. sırada yer aldı.

Bu kategoride altın madalyayı Hint Inder Singh ???????Suruchi kazanırken, Fransız Camille Jedrzejewski gümüş, Çinli Yao Qianxun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nın Münih ayağı yarın sona erecek.